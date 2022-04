Ruim 4,6 miljoen Oekraïners zijn land ontvlucht

Ruim 4,6 miljoen Oekraïners zijn naar het buitenland gevlucht vanwege het Russische oorlogsgeweld, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in het jongste overzicht.

De VN schatten het aantal binnenlandse ontheemden op 7,1 miljoen. In totaal hebben dus bijna 12 miljoen mensen sinds het begin van de Russische inval op 24 februari hun huis moeten verlaten.

Een UNHCR-woordvoerder zegt dat de vluchtelingenstroom richting het buitenland afneemt. Wel verkeren mensen die nu de grens oversteken volgens de VN-organisatie in een kwetsbaardere toestand en hebben ze minder middelen tot hun beschikking.

Ongeveer 90 procent van de vluchtelingen bestaat uit vrouwen en kinderen. De Oekraïense autoriteiten verbieden ​​het vertrek van mannen die kunnen vechten.

Voor de oorlog woonden meer dan 37 miljoen mensen in de door de regering in Kiev gecontroleerde gebieden in Oekraïne, dus zonder de Krim die in 2014 door Rusland werd geannexeerd en de oostelijke gebieden die datzelfde jaar onder controle kwamen ​​van pro-Russische separatisten.

