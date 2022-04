Israël en Turkije willen Europa helpen van Russisch gas af te komen

Israël en Turkije willen Europa helpen bij het minder afhankelijk worden van gas uit Rusland.

Israël wil gasreserves aanspreken waarna de belangrijke energiebron door nieuwe pijpleidingen via Griekenland of Turkije naar Europa kan.

Ook een bestaande lijn die loopt via Egypte zou kunnen worden uitgebreid. Daar moet het gas dan vloeibaar worden gemaakt en naar Europa worden verscheept. De Europese Commissie denkt dat de EU in 2027 geen aardgas en andere fossiele brandstoffen uit Rusland meer nodig heeft.

Rusland is nu nog goed voor zo’n 45 procent van het gas dat de unie invoert en levert ook olie en kolen, maar sinds de Russische inval in Oekraïne wil de EU van die afhankelijkheid af. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zei onlangs in Athene dat "de oorlog in Oekraïne de Europese en Midden-Oosterse energiemarkt zal veranderen". Israël wil ook meer economische samenwerking met Europa, waarbij de nadruk moet komen te liggen op energie.



Het land sprak in 2020 met Griekenland en Cyprus af om door deze twee landen een pijpleiding naar Europa te bouwen. Turkije, dat sinds kort na meer dan tien jaar weer betere diplomatieke relaties met Israël heeft, was tegen dat plan. Een Amerikaanse topdiplomaat zei vorige week nog dat de aanleg te duur zou zijn en te lang zou duren.

Turkije wil nu een rol gaan spelen in een nieuwe pijpleiding richting Europa. De energieminister van het land wordt de komende weken in Israël verwacht.

