Verontwaardiging in Spanje na brute moord op Marokkaan

De Spaanse politie is een onderzoek gestart naar de brute moord op een taxichauffeur van Marokkaanse komaf.

Het slachtoffer, Mohamed Ezzeraiga, is met twaalf steekwonden om het leven gebracht. Hij laat twee jonge kinderen na.

De taxichauffeur is in de avond van zaterdag op zondag aangevallen in Lérida, in Catalonië. Een getuige belde rond 2.30 uur de politie met de melding dat een zwaargewonde man bewusteloos op straat zou liggen.

Ter plaatse trof de politie de zwaargewonde man op slechts enkele meters van een taxi met draaiende motor. Het bestuurdersportier was nog open. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen overleed.



De taxichauffeur werd naar verluidt tussen de 10 en 12 keer in zijn nek en rug gestoken. Het moordwapen werd niet ver van de plaats delict gevonden. Van de dader ontbreekt ieder spoor. De recherche is momenteel op zoek naar getuigen. Een racistisch motief wordt niet uitgesloten.

Mohamed werd geboren in Casablanca en verhuisde twintig jaar geleden naar Spanje. Abdellatif Laatabi, woordvoerder van de lokale moslimgemeenschap omschrijft het slachtoffer als "sportief" en "zeer toegewijd" aan de gemeenschap in zijn woonplaats. Ook was hij lid van de Nostalgia Lleida-vereniging, die gemeenschapshulp biedt en zich inzet voor de integratie van migranten.

