Engels geen vervanging voor Frans in onderwijssysteem Marokko

Het ministerie van Onderwijs in Marokko ontkent dat in het taalonderwijs het Frans zal worden vervangen voor Engels.

Het ministerie reageert daarmee op eerdere berichtgevingen dat het openbare onderwijssysteem voor het schooljaar 2021-2022 de overstap zou hebben gemaakt.

De berichten zouden volgens het ministerie nepnieuws zijn en ondanks de toenemende populariteit van de Engelse taal in Marokko zijn er nog geen concrete plannen om het Frans te verruilen voor Engels.

Het onderwerp is actueel in Marokko. De meerderheid van de jongeren in het Noord-Afrikaanse land is een grote voorstander om afstand te doen van de Frans taal. Meer dan twee derde van 12.000 ondervraagde respondenten gaf in 2021 aan de Engelse taal erg belangrijk te vinden voor hun toekomst en de toekomst van Marokko.



Ook zijn ze van mening dat overschakeling op de Engelse taal gunstig zou zijn voor de ambities van Marokko op internationaal niveau en als commercieel en toeristisch centrum. Daarnaast verwacht 85 procent van de ondervraagden dat het gebruik van de Engelse taal in Marokko de komende tien jaar zal toenemen.

Ondanks de stijgende populariteit scoort Marokko nog steeds 'zeer laag' in de Engelse taalvaardigheidsindex, blijkt uit de ranglijst van de English Proficiency Index (EF EPI).

