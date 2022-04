Spanje gaat 'aanzienlijk' aantal illegale migranten terugsturen naar Marokko

Spanje is van plan meer illegale migranten terug te sturen naar het land van herkomst. Het gaat om bootmigranten die via Marokko de Canarische Eilanden hebben bereikt.

De Spaanse autoriteiten gaan de komende weken via uitzonderlijke vluchten migranten terugvliegen naar Casablanca en Agadir.

Het besluit is onderdeel van de nieuwe fase van de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en Spanje. De migratiekwestie is een prioriteit voor de Spaanse regering en een belangrijke reden voor Madrid om goede betrekkingen met Marokko na te streven.

Volgens de Spaanse politie is 40 procent van de illegale migranten in Spanje vanuit Marokko het land binnengekomen. 30 procent reist via Algerije en de overige 30 procent via landen ten zuiden van de Sahara.



Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal aankomsten de afgelopen maanden gedaald. In maart werden ruim 55 procent minder aankomsten geregistreerd dan in februari en januari.

Rabat en Madrid hebben onlangs het diplomatieke conflict beëindigd en gaan samen kijken naar manieren om de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Als onderdeel van de nieuwe routekaart is afgesproken om de samenwerking op veiligheidsgebied voort te zetten om de migratiecrisis aan te pakken.

