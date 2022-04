Gewonden bij schietpartij in metro New York

In een metrostation van de Amerikaanse stad New York is een schietpartij geweest.

Media melden dat zeker vijf personen zijn neergeschoten. In totaal zouden er minstens dertien gewonden zijn.

De politie is op zoek naar een man met een oranje hesje en gasmasker en verzoekt getuigen zich te melden. Er werden ook explosieven gevonden, maar de politie meldde later op Twitter dat er "op dit moment geen actieve explosieven" zijn.

Het incident was tijdens de ochtendspits in het station 36th Street in de buurt Sunset Park van Brooklyn.



De autoriteiten kwamen in actie na een melding van rook in het station en na een melding dat een persoon was neergeschoten. De politie onderzoekt of de rook door een rookbom ontstond.

Een deel van het metroverkeer is stilgelegd.

