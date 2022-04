Extreemrechtse Pegida mag niet provocerend barbecueën voor deur Amsterdamse El Tawheed-moskee

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verplaatst een demonstratie van de extreemrechtse anti-islambeweging Pegida voor de deur van moskee El Tawheed naar het nabijgelegen Erasmuspark in West.

De organisatie was van plan om vanavond met de start van het avondgebed voor de deur van de moskee te gaan barbecueën.

Pegida Nederland liet eerder aan de politie weten dat het doel van de demonstratie is te "demonstreren tegen de islamisering en tradities van een fascistische ideologie".

Er zou worden gedemonstreerd met een auto met aanhanger, een versterkte geluidsinstallatie en spandoeken. Onder de noemer "BBQ tour Ramadan 2022" wil Pegida tijdens de vastenmaand voor de deur van verschillende moskeeën in het land demonstreren.



Halsema schrijft in een brief aan Pegida dat ze vreest voor heftige reacties, gewelddadige confrontaties en wanordelijkheden. Volgens haar kan de politie de demonstratie op de bewuste locatie slecht beschermen.

Ook is haar door de politie geadviseerd om open vuur, gas of een barbecue uit veiligheidsoverwegingen niet toe te staan. Halsema verplaatst de demonstratie daarom naar het Erasmuspark.



Tegendemonstratie

In het verleden hebben de provocaties van Pegida stelselmatig met tegengeluid geleid. Halsema benadrukt dat een tegendemonstratie in de nabijheid van die van Pegida in principe wordt toegestaan, zolang dat niet leidt tot een fysieke confrontatie. "Het grondrecht om te demonstreren mag niet misbruikt worden om strafbare gedragingen te plegen, strafbare uitingen te doen en/of de openbare orde te verstoren.".

De Amsterdamse fractie van DENK riep vorige week op tot een verbod van de demonstratie. Een soortgelijke demonstratie voor een moskee in Utrecht werd eerder door burgemeester Sharon Dijksma verboden. Ook in Eindhoven en Schiedam zetten burgemeesters een streep door de barbecues.

