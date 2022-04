Marokkaanse export in eerste kwartaal gestegen met 5,6%

Het exportvolume van Marokko is in het eerste kwartaal (Q1) van 2022 gestegen met 5,6 procent.

Als gevolg van de stijgende prijzen is de waarde van de export in Q1 zelfs toegenomen met 29,5 procent, meldt het bureau voor planning en statistiek HCP dinsdag. De exportwaarde bedroeg vorig jaar nog 12,6 procent.

De stijging word grotendeels toegeschreven aan de toegenomen export van fosfaten en zijn derivaten, die voor 14,5 procent hebben bijgedragen aan het totale exportcijfer.

Als de fosfaatexport niet zou worden meegerekend zou de waarde van de export met +19,3 procent zijn gestegen, grotendeels veroorzaakt door het herstel van de luchtvaartindustrie met (+61,5 procent in plaats van -17,3 procent in het eerste kwartaal van 2021) en stijgende omzetcijfers in de textielindustrie (+28,2 procent).



De import is in dezelfde periode met 37 procent gestegen. tegenover 2,6 procent in dezelfde periode vorig jaar. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door toegenomen aankopen van energieproducten (+ 88,8 procent) als gevolg van de stijging van de internationale prijzen voor diesel en stookolie.

Ook de toegenomen invoer van halffabrikaten (+ 10,9 procent), voedingsproducten (+ 5,3 procent) en kapitaalgoederen (+ 20,3 procent) zorgen voor een hoger tekort op de handelsbalans.

De invoer van consumptiegoederen is in Q1 afgenomen als gevolg van de daling van de invoer van personenauto's (- 15,7 procent).

© MAROKKO.NL 2022