Grensovergangen Ceuta en Melilla gaan voorlopig niet open

De grensovergangen tussen Marokko en de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla gaan toch niet open.

Dat meldt de pers in Marokko. Eerder vandaag werd gemeld dat de overgangen Bni N'sar (Melilla) en Bab Sebta (Ceuta) donderdag zouden worden geopend voor werknemers met een arbeidscontract. In een later stadium zou de grenspassage ook worden geopend voor andere burgers.

Het gerucht kreeg benen door uitspraken van Chakib Marawan van de arbeidersvakbond. Ruim 8.600 arbeiders die legaal werk hebben in Ceuta en Melilla wachten al geruime tijd op heropening van de grensovergangen die twee jaar geleden werden gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna bleven de grenspassages potdicht als gevolg van het diplomatieke conflict met Madrid.



Betrekkingen

Marokko en Spanje hebben onlangs de ruzie bijgelegd en gaan samen kijken naar manieren om de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een routekaart die de toekomst van de die samenwerking invulling moet geven.

De Spaanse premier Pedro Sánchez zei vorige maand een autonoom plan van Marokko over de Sahara te steunen. Tijdens zijn recente ontmoeting met de Marokkaanse koning in Rabat bekrachtigde hij dat standpunt.



Verder werd besloten om per direct het maritiem passagiersverkeer geleidelijk te hervatten zodat veerdiensten weer kunnen varen. Ook zouden de landsgrenzen met Spanje weer worden heropend.

Op dit moment, en tot nader order, is de grensovergang in het zuidelijke El Guerguerate de enige manier om over land Marokko in te komen.

De grensovergang met Mauritanië werd een paar dagen geleden heropend voor burgers. Door de coronapandemie was deze uitsluitend gereserveerd voor goederenvervoer.

