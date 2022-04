Wervingscampagne politie voor meer diversiteit

De politie start deze week een nieuwe campagne om mensen met verschillende achtergronden te werven.

De campagne 'Alles wat je in je hebt' is onder meer te zien in sportscholen en op sociale media.

"We hebben die verschillende achtergronden keihard nodig. In de wijk en in het contact met burgers, neem je als agent jezelf mee", zegt portefeuillehouder diversiteit bij de politie en politiechef van Midden-Nederland Martin Sitalsing.

Het aantal medewerkers bij de politie met een migratieachtergrond nam afgelopen jaar toe, bleek eerder uit cijfers. "Om effectief ons werk te kunnen doen, moeten we als politie herkenbaar en benaderbaar zijn. We maken gebruik van elkaars verschillen en kwaliteiten. Diversiteit is daarom voor ons geen modegril, maar pure noodzaak", zegt Sitalsing.



De politie zoekt de komende jaren jaarlijks ruim tweeduizend nieuwe agenten. De politie kent naar eigen zeggen doorgaans meer aanmeldingen dan plekken. Maar in een steeds krappere arbeidsmarkt, is het niet eenvoudig om geschikte mensen te vinden, zeker in de Randstad, stelt de politie.

"Kwaliteit staat altijd voorop, maar mensen met een diverse achtergrond bereiken we simpelweg nog onvoldoende. Zij ervaren drempels of denken ten onrechte dat politiewerk niks voor hen is. Ze overwegen de politie niet als werkgever. Daar liggen voor ons nog kansen", aldus Sitalsing.



De wervingscampagne vertelt het persoonlijke verhaal van zes agenten met een diverse culturele en sociale achtergrond, geaardheid, sekse, leeftijd en levens- en werkervaring. Hun ervaringen zijn niet alleen maar positief, geeft de politie aan. Zo vertelt Cemal over zijn ervaringen met etnisch profileren en Anna over de hulp die ze ontving, nadat ze op jonge leeftijd te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Politiewerk is prachtig en het doet ertoe. Maar de persoonlijke ervaringen van collega’s schuren soms, omdat ze ook te maken hebben met de minder mooie kanten. Soms is er sprake van machocultuur of discriminatie. Als politie zijn we keihard met deze thema’s aan de slag."

