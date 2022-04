Kremlin: uitspraak Biden over genocide is onaanvaardbaar

Het Kremlin vindt de beschuldiging van de Amerikaanse president Joe Biden dat Russische troepen genocide plegen in Oekraïne "onaanvaardbaar".

"We zijn het er pertinent mee oneens en beschouwen elke poging om de situatie op deze manier te verstoren als ontoelaatbaar. Het is nauwelijks acceptabel voor de president van de Verenigde Staten", aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov tegen verslaggevers.

Volgens Peskov zijn de Verenigde Staten "een land dat bekende misdaden heeft gepleegd in de moderne en recente geschiedenis." Waar hij precies op doelde werd niet direct duidelijk maar het is gezien het oorlogsrecord van de Verenigde Staten niet zo moeilijk om slachtoffers van de Amerikanen te vinden. Eerder maakte Moskou verwijzingen naar Vietnam en Irak.

Het bewijs tegen Poetin over genocide stapelt zich volgens Biden op. Volkerenmoord of genocide is de georganiseerde poging stelselmatig en opzettelijk een grote groep mensen van een bepaald ras, van een bepaalde religie, overtuiging of nationaliteit geheel of voor een deel uit te roeien.



De president van het land dat de term 'collateral dammage' heeft geïntroduceerd beschuldigde dinsdag de Russische troepen voor het eerst van het plegen van volkerenmoord in Oekraïne.

De Amerikaanse president had na het strijdtoneel waarbij in Boetsja zo'n 400 doden vielen al gezegd dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vervolgd moet worden voor oorlogsmisdaden.

