Marokko: helft graangewassen verloren gegaan door droogte

marokko 13 apr 16:11

Door de droogte in Marokko is ruim 53 procent van de graanoogst in het land verloren gegaan.

Dat zei minister Mohamed Sadiki (Landbouw) als reactie op Kamervragen. 1,6 miljoen hectare aan graangewassen is mislukt, de teelt van wintergraan is sterk afhankelijk van het klimaat in de maand maart en april. Marokko kampt met de ergste droogte sinds 1981. Het landbouwseizoen kampt daardoor met waterschaarste en ook het opvullingspercentage van de dammen is met 34 procent momenteel erg laag. Ondanks de droogte hebben de recente buien een positief effect gehad op het huidige landbouwseizoen, nuanceerde de minister. Toch vertonen de watervoorraad van dammen die bestemd zijn voor de landbouw een tekort van twee miljard kubieke meter water.

Marokko heeft sinds november ruim 18 miljoen kwintalen tarwe geïmporteerd. De graanprijzen waren toen al hoog maar zijn sindsdien aanzienlijk gestegen als gevolg van het wereldwijde klimaat, inflatie, hoge transportkosten en de crisis in Oekraïne. Om grote prijsschommelingen op de binnenlandse markt te voorkomen heeft de regering de invoerrechten voor tarwe opgeschort. Ook wordt tarwe gesubsidieerd door de Staat waardoor de prijs per kwintaal 'slechts' 270 DH bedraagt, in plaats van de werkelijke prijs van 500 DH. © MAROKKO.NL 2022