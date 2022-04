Conflict Algerije en Marokko escaleert verder na Algerijnse beschuldigingen van 'staatsterrorisme'

Algerije wijst opnieuw met een beschuldigende vinger naar Marokko en verwijt het land er van burgers te hebben gedood met behulp van "geavanceerde militaire technologie".

In een officiële verklaring van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt Algiers van "vijandige acties" en "staatsterrorisme".

De verklaring van het ministerie van Ramtane Lamamra verwijst naar een droneaanval van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR) op een militair voertuig nabij de Marokkaans-Mauritaanse grens.

"Algerije veroordeelt met klem de gerichte moorden die door het Koninkrijk Marokko zijn gepleegd met behulp van geavanceerde oorlogswapens, buiten zijn internationaal erkende grenzen, tegen onschuldige burgers, onderdanen van drie landen in de regio", luidt de verklaring die dinsdag werd vrijgegeven.



Algiers spreekt van "opzettelijke moord met voorbedachten rade" en noemt de aanval een "ernstige systemische schending van het internationaal humanitair recht" die "krachtig" aan de kaak moet worden gesteld.

Algerije roept de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en VN-gazant, Staffan De Mistura, op om het "avonturisme en de expansionistische doelstellingen" van Marokko uit te dagen. De FAR-operaties in de "bezette Saharaanse gebieden" zouden ernstige risico's met zich meebrengen en bovendien een "gevaar vormen" voor de regionale stabiliteit.



Algiers beweert dat de burgerslachtoffers" onderdanen zijn van drie landen in de regio maar geeft geen informatie over de nationaliteit van de burgerslachtoffers. Ook zijn er afwijkingen in de verklaring van Algiers en de verklaring van het persbureau van het Polisario-Front (SPS).

Uit de verklaring van Algiers is bijvoorbeeld niet op te maken dat Algerijnse burgers onder de vermeende slachtoffers zouden zitten. SPS sprak eerder van een aanval op "Sahrawis en Algerijnse vrachtwagens".



Opgemerkt moet worden dat Ain Ben Tili, de regio die wordt aangemerkt als de plaats van de droneaanval, in het uiterste noorden van Mauritanië ligt en niet in de Sahara.

Het Spaanse persbureau ABC sprak met een Mauritaanse regeringswoordvoerder en schetst een ander beeld. Volgens ABC vond de aanval plaats op een legervoertuig dat afkomstig was uit de militaire kampen in het Algerijnse Tindouf.



De onduidelijkheden in het persbericht van Algiers zijn ook in schril contrast met aantijgingen die werden gedaan bij eerdere drone-aanvallen van FAR. In november 2021 beschuldigde Algerije het Marokkaanse leger er van drie Algerijnse vrachtwagenchauffeurs te hebben gedood.

Propagandamachine

De beschuldigingen van Algerije aan het adres van Marokko hebben de afgelopen maanden verschillende vormen aangenomen maar Algerije heeft de aantijgingen echter nooit kunnen staven met bewijzen.



In augustus vorig jaar verbrak Algerije alle banden met Marokko en beweerde dat Rabat verantwoordelijk was voor de bosbranden in de Kabylie-regio in Algerije. De Algerijnse ambassadeur in Rabat werd teruggeroepen, het Algerijnse luchtruim gesloten voor Marokkaans vliegverkeer en Algiers trok zich terug uit het zeer lucratieve gaspijpleiding-project (EMPL) waarbij Algerijnse gas, via Marokko, naar Zuid-Europa werd vervoerd.

Vijf maanden later beweerde Algerije dat Marokko samenwerkte met de Wereldbank om de reputatie van Algerije te schaden nadat het instituut een rapport publiceerde over de stijgende armoede in het grootste land van Afrika. Marokko en de Wereldbank ontkenden.



Spanje

De laatste beschuldiging vanuit Algiers lijkt ingegeven te zijn door de recente verzoening tussen Spanje en Marokko die mogelijk werd door de Spaanse steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.

Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.

