Als digital nomad overwinteren in Marokko

Wil je een optimale balans in werk en privé en reis je graag over de wereld, dan is een bestaan als digital nomad wellicht iets voor jou.

Een digitale nomad heeft voor zijn werk alleen het internet en een laptop nodig voor hun werk of eigen bedrijf. Zo heb je de mogelijkheid om een nomadisch bestaan te leiden door reizen en werken te combineren. Je kunt dit op verschillende manieren invullen.

Hoe kan je digital nomad worden?

Als jou het bestaan als digital nomad wel iets lijkt, is het als eerste van belang dat jouw werk locatieonafhankelijk kunt verrichten. Reizen is hartstikke leuk, maar de schoorsteen moet wel blijven roken natuurlijk. Dit kan als eigen baas van een online bedrijf of als freelancer, bijvoorbeeld als tekstschrijver. Ben je in loondienst, dan zijn er ook wel mogelijkheden. Je moet dan wel je baas zien te overtuigen.

Het digital nomad bestaan

Zoals gezegd kan je een digital nomad bestaan op verschillende manieren invullen. Je kunt al werkend de hele wereld over reizen zonder een echt thuis te hebben. Maar gewoon werken vanuit huis in Nederland is natuurlijk ook een optie.

Als freelance SEO-specialist zorg je ervoor dat de websites van klanten optimaal worden ingericht voor de online zoekmachines, zodat ze goed vindbaar zijn op het internet. Hiervoor schrijf je goede en relevante teksten, verricht zoekwoorden onderzoeken en brengt structuur aan in de websites onder meer door het gebruik van breadcrumbs. Aan een laptop, smartphone en natuurlijk een internetverbinding heb je voldoende.



Misschien ben je dol op reizen? Bezoek dan bijvoorbeeld eens Marokko. Het klimaat is er heerlijk en je hebt echt het gevoel dat je in een compleet andere wereld bent. Marrakesh bijvoorbeeld is een geweldige stad om te verblijven. Hier kan je dagen rondstruinen door de smalle straatjes of over de verschillende markten. Overal ruik je de heerlijke geur van kruiden en specerijen en kan je genieten van het overheerlijke eten. Maar ook in de rest van het land vind je de meest fantastische plaatsen. Het land staat bol van de cultuur. Bovendien is het leven er erg goedkoop en je vliegt er voor weinig geld naar toe. Het is dan ook de ideale plek om de wintertijd door te brengen en ondertussen te werken.

Prettig werken in de zomer

Wanneer je in de zomer in Nederland bent kan het erg warm worden in je werkkamer. De Nederlandse zomers worden wel steeds warmer. Neem dus een stille mobiele airco in de kamer. Ideaal, want het kan er erg warm worden. Op deze manier houd je de ruimte op een aangename temperatuur om het werk goed te kunnen verrichten. Om de warme buitenlucht buiten te houden kun je ook een mobiele airco raamafdichting installeren.

Werken en reizen kan dus prima samengaan als je digitale nomad wordt!

