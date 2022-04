Ophef na gewelddadige aanval op twee gesluierde moslima's in Montpellier (video)

Op internet is ophef ontstaan na beelden van een gewelddadige aanval op twee gesluierde vrouwen in het Zuid-Franse Montpellier.

Op de video is te zien hoe een man aan het haar trekt van een van de twee Noord-Afrikaanse vrouwen. Beide vrouwen schreeuwden om hulp, terwijl de man hen publiekelijk aanviel.

De man probeert de sluier van de jonge vrouw van haar hoofd te trekken. Ook pakt hij haar mobiele telefoon een gooit hij deze richting de persoon die de beelden filmt.

De video wordt massaal gedeeld op sociale netwerken. Gebruikers veroordelen de aanval en omschrijven deze als haat tegen moslims. Ook hekelt men het stilzwijgen van de Franse pers die geen aandacht heeft besteedt aan het voorval.



"Ik vraag me af waarom nieuwszenders niet hebben gerapporteerd over de gefilmde aanval van de vrouwen die hijab droegen", vraagt een gebruiker op Twitter en "Blijkbaar verdient het feit dat twee minderjarige moslimmeisjes worden aangevallen door een islamofobe lafaard niet eens een minuut op het nieuws en veroordeling door politici", luidt een andere Tweet.

De Franse politie is een onderzoek gestart om de aanvaller te identificeren. "We veroordelen deze aanval met klem (...). Respect voor anderen is de hoeksteen van onze democratische samenleving", schrijft de politie op Twitter.



De haat tegen moslims en migranten neemt toe in Frankrijk. De Franse bevolking wordt geschat op 65 miljoen en 8 procent daarvan is moslim. NGO's en de moslimgemeenschap maken zich zorgen over het gebrek aan actie vanuit de regering om de haat tegen moslims in het land aan te pakken.

Rechtse politiek voedt migrantenhaat

De haat tegen moslims wordt versterkt door de Franse politiek. "De Franse samenleving is aan het verrechtsen", meldde de conservatieve nieuwszender CNews begin dit jaar al. Die constatering wordt gestaafd door de feiten.



Onderzoeksinstituut Cevipof ondervroeg de Fransen naar hun politieke voorkeuren. Zo'n 32 procent van de bevolking noemt zichzelf rechts en nog eens 11 procent noemt zich extreem rechts. Beide groepen groeiden het afgelopen jaar.

De verrechtsing is ook te zien door de toenemende zorgen over misdaad, migratie en islam. Het zijn onderwerpen die de extreemrechtse kandidaten Marine Le Pen, Éric Zemmour en Valérie Pécresse volop onder de aandacht brachten in de huidige verkiezingscampagne.

Vorige week zwoer Le Pen boetes uit te vaardigen tegen moslims die in het openbaar een hijab dragen. "Mensen zullen een boete krijgen, net zoals het illegaal is om je veiligheidsgordel niet te dragen. Het lijkt mij dat de politie deze maatregel goed kan handhaven", zei ze.

