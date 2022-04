Ceuta levert drugshandelaar uit aan Nador

De strafkamer van het Spaanse nationale gerechtshof heeft ingestemd met de uitlevering van een vermeende drugshandelaar aan Marokko.

De verdachte uit Nador werd in augustus 2021 in Ceuta opgepakt vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de handel in cocaïne.

De rechtbank in Nador vaardigde in oktober een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen de verdachte. Marokko en Spanje hebben uitleveringsovereenkomst.

De rechtbank boog zich over het verzoek vanuit Nador nadat de advocaat van de verdachte beweerde dat de verstrekte documentatie vanuit de autoriteiten in Nador "onvoldoende" zou zijn omdat het aanhoudingsbevel enkel de bijnaam van de verdachte bevatte.



De man werd in Ceuta opgepakt nadat hij naar de Spaanse exclave was gevlucht in een poging de autoriteiten in Nador te ontwijken. Hij wordt beschuldigd van deelname aan de smokkel van drugs per jetski via Melilla en Beni Ensar.

In september 2020 werden drie mensen aangehouden en werd 21 kilo cocaïne in beslag genomen. Politieonderzoek en telefoontaps leidden naar de identiteit van de verdachte.

