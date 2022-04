Italianen sluiten ook gascontract met Egypte

Het Italiaanse olie- en gasconcern Eni heeft een overeenkomst met Egypte gesloten om meer vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) uit het Noord-Afrikaanse land te importeren.

Met het nieuwe leveringscontract hoopt Italië, dat 30 procent van de aandelen van Eni bezit, minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland.

Het Egyptische staatsgasconcern EGAS belooft Eni 3 miljard kubieke meter LNG te verkopen voor gebruik in Italië of elders in Europa. Eerder tekende premier Mario Draghi een overeenkomst met Algerije om Italië bijna 50 procent meer gas uit dat land te laten importeren. Eni hoopt ook meer gas op te pompen in Libië.

Italië is na Duitsland de grootste importeur van aardgas van de Europese Unie, meldt het Amerikaanse energieagentschap EIA. In 2016 importeerde het land zo'n 65 miljard kubieke meter aardgas.



Egypte is een relatief kleine speler op de mondiale markt voor LNG. Het land was in 2019 goed voor ongeveer 1 procent van alle LNG ter wereld. De Egyptische regering verwacht dat de overeenkomst met Eni ervoor zorgt dat de productie en export van LNG groeit.

Eni en EGAS ontginnen samen gasvelden in Egypte en zoeken naar nieuwe bronnen in de Nijldelta, de Middellandse Zee en de Westelijke Woestijn.

