Baas voetbalbond Marokko hoopt op terugkeer Ziyech

Fouzi Lekjaa, de voorzitter van de voetbalbond van Marokko, hoopt dat Hakim Ziyech alsnog meegaat naar het WK. Dat zei hij woensdag tijdens een bestuursvergadering.

Chelsea-aanvaller Ziyech en Ajax-verdediger Noussair Mazraoui hebben al een tijdje een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic.

De Bosniër verwijt Ziyech een gebrek aan respect te hebben. Ook zou hij een te grote stoorzender in de groep kunnen worden.

Lekjaa zei woensdag met Halilhodzic om de tafel te willen. "De deuren van het nationale team staan ​​open voor alle Marokkaanse spelers, ongeacht hun verschillen", aldus de voorzitter. "Niemand kan een Marokkaanse speler stoppen om voor het nationale team te spelen, of het nu Ziyech, Mazraoui of iemand anders is."



Marokko plaatste zich zonder Ziyech en Mazraoui voor het WK van november in Qatar. Daar is het Afrikaanse land ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Canada. Halilhodzic wordt, ondanks de kwalificatie, bekritiseerd in Marokko.

Lekjaa zei woensdag dat de 69-jarige Halilhodzic momenteel trainer is van de Marokkaanse ploeg. "Maar alleen God weet wat de toekomst in petto heeft.".

