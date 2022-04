Terreurverdachte opgepakt voor aanslag in metro New York

De terreurverdachte van een schietpartij in de metro van New York is opgepakt in het stadsdeel Manhattan.

De politie was sinds de aanslag dinsdag naar hem op zoek en kon hem na een klopjacht van 30 uur arresteren.

Het gaat om de 62-jarige Frank James. Hij wordt aangeklaagd voor "terroristische en andere gewelddadige aanvallen" op het openbaar vervoer, aldus justitie. Hij moet bij een veroordeling rekening houden met een levenslange gevangenisstraf. Het is nog onduidelijk waarom James toesloeg. De politie doet onder meer onderzoek naar zijn uitlatingen op sociale media. Hij had online onder meer kritiek geuit op de nieuwe burgemeester van de metropool, Eric Adams.

Agenten konden de verdachte aanhouden nadat personen hem hadden gezien en foto's van hem op sociale media plaatsten. James blijkt negen keer eerder te zijn aangehouden in de staat New York en drie keer in het aangrenzende New Jersey. Dat was voor onder meer seksueel overschrijdend gedrag, huisvredebreuk, bezit van inbraakgereedschap en wanordelijk gedrag.



Paniek

Bij de schietpartij tijdens de ochtendspits in het stadsdeel Brooklyn raakten ruim twintig mensen gewond. De schutter was in de metro toen hij vlak voor aankomst in een station een gasmasker opzette en rookbommen liet afgaan. Toen opende hij het vuur met een semiautomatisch wapen en loste hij 33 schoten.

Tien passagiers werden geraakt door kogels. Vijf van hen liggen in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Dertien anderen raakten gewond toen ze op de vlucht sloegen. Beelden van vlak na de schietpartij laten zien dat passagiers in paniek de met rook gevulde metro ontvluchten.

