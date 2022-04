NPO staat in mei stil bij racisme, discriminatie en diversiteit

e NPO staat in de maand mei "extra in het teken van racisme, discriminatie en diversiteit", laat de omroep weten.

Dat gebeurt zowel op televisie, als op de radiozender en de onlinekanalen, onder de noemer 'De ander zien, jezelf zijn'.

Zo wordt het Concert for Change gehouden, waarbij artiesten vanuit Studio 21 'bijzondere Nederlanders' in de spotlights zetten. Dit zijn mensen die zich inzetten voor inclusiviteit en acceptatie. Er is een speciale bijdrage van onder anderen premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag. Verder komen allerlei optredens voorbij, van onder anderen de Britse Emili Sandé, Berget Lewis en Tania Kross.

Ook komt het programma Puberruil op tv, waarin twee tieners een paar dagen van leven wisselen. Verder is onder meer een documentaire genaamd Het M-woord op televisie, waarin journalist Haroon Ali onderzoekt of moslim-zijn samengaat met homoseksualiteit. Ook is het programma De roze supporters te zien, over voetbal en homoseksualiteit. In het programma worden leden van regenboogvoetbalsupportersverenigingen gevolgd.



Tot slot is bekend dat muziekprogramma All of the Lights te zien is, waarin Défano Holwijn in gesprek gaat met hiphop-artiesten "die hun hits in een ander jasje uitvoeren, in het licht van de gospel". Frenna, Glen Faria, Broerderliefde en Yung Nnelg doen mee.

Het volledige programma wordt volgende week bekendgemaakt, laat de NPO weten.

