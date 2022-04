Demonstranten Ceuta en Melilla roepen op tot heropening grensovergangen

In de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla kwamen vannacht honderden actievoerders bijeen om de heropening van de grensovergangen met Marokko te eisen.

De Spaanse politie was massaal aanwezig in Melilla om de stoet, bestaande uit auto's en voetgangers, in goede banen te leiden. Aan Marokkaanse zijde bereidde de politie in Nador zich voor op een mogelijke grensbestorming. De demonstratie verliep vreedzaam.

Ook in Ceuta eisten honderden mensen de heropening van de grenzen met Marokko. De politie verhinderde dat de menige de grensovergang met Fnideq kon bereiken, meldt dagblad El Faro de Ceuta.

Sinds dinsdag wordt op sociale netwerken aangezet om in actie te komen tegen de voortdurende grenssluiting. Actievoerders aan beide zijde van de grens roepen op tot sit-ins.



Eerder deze week gingen geruchten rond dat de grenzen donderdag zouden worden heropend. Die bleken later niet te kloppen, tot ongenoegen van duizenden Marokkaanse arbeiders die werk hebben in Ceuta en Melilla.

De landgrenzen met Marokko zijn sinds maart 2020 gesloten, aanvankelijk vanwege de coronapandemie maar daarna bleven de grenspassages dicht als gevolg van het diplomatieke conflict met Madrid.



Marokko en Spanje hebben onlangs de ruzie bijgelegd en gaan samen kijken naar manieren om de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Er wordt gewerkt aan een routekaart die de toekomst van die samenwerking invulling moet geven.

Wel is besloten om per direct de veerdiensten tussen de twee landen te hervatten. Ook zouden de landsgrenzen weer worden heropend maar daar zijn nog geen concrete stappen voor genomen.







