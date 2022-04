Algerije stopt met vee-import uit Spanje

Algerije gaat stoppen met het importeren van vee uit Spanje.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst La Razon.

Algerije is met Libië en Libanon een grote afnemer van rundvlees uit Spanje maar verkiest voortaan Frankrijk voor de aankoop van runderen, ondanks dat de Algerijns-Franse betrekkingen momenteel ook niet al te best zijn.

Spaanse fokkers vrezen dat de importstop een politieke zet is van Algiers als reactie op het Spaanse standpunt over de Sahara. Het economisch volume van de Algerijnse import van Spaanse runderen is marginaal vergeleken met de export van Algerijns gas aan Spanje, de import-stop lijkt daarom meer symbolisch en een voorteken dat Algerije bereid is al het mogelijke te doen om Spanje te sanctioneren voor de recente verzoening met Marokko.



Algerije liet eerder deze maand weten de gasprijzen voor Spanje te zullen verhogen als gevolg van stijgende energieprijzen door het conflict in Oekraïne. De aankondiging kwam kort na de Spaanse steunbetuiging voor het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara.

Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front, riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.



Spanje en Algerije hebben langlopende overeenkomsten over de levering van aardgas. De overeenkomsten kunnen niet zomaar worden worden beëindigd maar Spanje moest recent wel instemmen met hogere prijzen voor Algerijns gas.

Ook heeft Algerije met de recente gasovereenkomst met Italië een duidelijk signaal afgegeven aan de Spanjaarden voortaan Italië te verkiezen als gaszenuwcentrum in Zuid-Europa.

