Spanje: doodgestoken Marokkaanse taxichauffeur was imam in lokale moskee

De Marokkaanse taxichauffeur die vorige week op brute wijze werd vermoord in Lérida was imam in een moskee

Volgens Marokkanen die in Spanje wonen wordt de moord door de Spaanse pers afgeschilderd als een doorsnee roofmoord. Ze roepen de autoriteiten op de zaak met meer prioriteit te behandelen.

Imam Mohamed Ezzeraiga kluste bij als taxichauffeur en werd in de avond van zaterdag op zondag aangevallen in Lérida, in Catalonië. De politie reageerde zondagochtend omstreeks 2:30 uur op een melding dat een man bewusteloos op straat zou liggen.

Ter plaatse trof de politie de zwaargewonde Mohamed op slechts enkele meters van zijn taxi. Het bestuurdersportier was nog open en de motor draaide. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij enkele uren later aan zijn verwondingen overleed. Mohammed werd tussen de 10 en 12 keer in zijn nek en rug gestoken door een man die zich vermoedelijk voordeed als passagier.



Moskeegangers zijn er van overtuigd dat de imam door de dader is gevolgd nadat hij de Taraweeh-gebeden in de Ibn Hazm-moskee had geleid. De lokale moslimgemeenschap hekelt de verslaggeving over de zaak en voeren aan dat de gewelddadige wijze waarop Mohammed werd vermoord niet overeenkomt met een doorsnee roofmoord.

De Spaanse recherche is nog op zoek naar de verdachte. De politie sluit een racistisch motief niet uit en volgt naar eigen zeggen alle aanwijzingen op.



Vader van twee

Mohamed werd geboren in Casablanca en verhuisde twintig jaar geleden naar Spanje. Abdellatif Laatabi, woordvoerder van de lokale moslimgemeenschap omschrijft hem als "sportief" en "zeer toegewijd" aan de gemeenschap in zijn woonplaats.



Ook was Mohammed lid van de Nostalgia Lleida-vereniging, die gemeenschapshulp biedt en zich inzet voor de integratie van migranten.

De imam en burgeractivist laat zijn vrouw, een 5-jarig zoontje en 6 maanden oud dochtertje na.

