Marokkaanse ambassadeur in Moskou peilt Russisch standpunt over Sahara

De vice-minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergey Vershini, ontving gisteren de ambassadeur van Marokko, Lotfi Bouchaara.

De twee diplomaten spraken onder meer over de Westelijke Sahara. "Bijzondere aandacht is besteed aan de oplossing van deze kwestie", meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.

Beide partijen benadrukten het streven naar "een rechtvaardige en duurzame oplossing" voor de Sahara, "op basis van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad". De Sahara-kwestie is weer actueel vanwege de zitting van VN-Veiligheidsraad op 20 april.

De twee diplomaten spraken in maart vorig jaar voor het laatst over de Sahara-kwestie. Traditioneel peilen Marokkaanse diplomaten de positie van partnerlanden als de deadlines van april en oktober voor de zittingen van de VN-Veiligheidsraad naderen. In oktober 2021 onthield Rusland zich nog van stemming over resolutie 2602. De tekst zou volgens Moskou "niet bijdragen" aan het beëindigen van het conflict in de Sahara.

Het uitvoerend orgaan van de VN is van plan om op 20 april de Sahara-kwestie te bespreken. Spanje heeft aangekondigd het Marokkaanse autonomie-initiatief te steunen. Rusland beweerde recent dat de ommekeer in het standpunt van Madrid "onder druk" zou hebben plaatsgevonden.

Behalve de Sahara bespraken de diplomaten ook de oorlog in Oekraïne . "Bij deze gelegenheid gaf de Russische zijde gedetailleerde uitleg over de doelen en doelstellingen van de speciale militaire operatie in Oekraïne.", luidt de verklaring.

