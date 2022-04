Saoedische prins wijst overnamebod Elon Musk voor Twitter af

Twitter heeft donderdag uiteindelijk aan beurswaarde verloren op Wall Street.

Het socialemediabedrijf begon de handelsdag nog met een flinke plus na een overnamebod van Elon Musk.

De Amerikaanse aandelenbeurzen gingen met verliezen het lange paasweekend in. Op tweede paasdag wordt in de Verenigde Staten gehandeld.

Een paar uur nadat Musk zijn overnamebod bekendmaakte zei hij te betwijfelen of zijn overnamepoging van Twitter gaat slagen. De rijkste man ter wereld zei dat hij een plan B heeft als Twitter zijn aanbod afwijst. Daar trad hij niet over in detail. Musk biedt 54,20 dollar per aandeel.



Evengoed daalde de waarde van Twitter met 1,7 procent tot 45,08 dollar per aandeel. De steenrijke Saoedische prins Al-Waleed bin Talal, die zo'n 4,4 procent van de aandelen van Twitter bezit, heeft het bod van Musk al afgewezen.

Om de overname te bekostigen zou Musk onder meer een deel van zijn aandelen in Tesla kunnen verkopen. Dat zou de waarde van de elektrische autobouwer wel negatief kunnen beïnvloeden. Tesla verloor 3,7 procent.

