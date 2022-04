Tiflet: 2 mannen opgepakt voor poging doodslag op baby

De politie in Tiflet heeft woensdag twee mannen (28 en 33) gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag op een baby.

De arrestatie volgde op beelden die rondgingen op sociale netwerken waarin te zien is hoe een baby, van nog geen maand oud, onder de blauwe plekken zit. Politieonderzoek leidde naar de identiteit van de twee mannen.

De baby werd in kritieke toestand opgenomen in het kinderziekenhuis in Rabat nadat het kind werd mishandeld door zijn biologische vader. De baby werd door zijn moeder achterlaten in de woning van de man en zijn huisgenoot.

Toen de politie de man opzocht verzette hij zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij vocht met de agenten en dreigde een gasfles tot ontploffing te brengen.

© MAROKKO.NL 2022