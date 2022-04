Marokko: betalingsachterstanden bij handel met Rusland

Marokkaanse ondernemers die handel drijven met Rusland ervaren vertragingen in geldstromen met bedrijven in Rusland.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de sancties die de internationale gemeenschap tegen Rusland heeft genomen, met name het uitluiten van Russische banken van het interbancaire netwerk SWIFT, bemoeilijken de geldstromen met het land.

Via SWIFT wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen duizenden banken uit ongeveer tweehonderd landen, waarmee onder meer het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk.

Als gevolg van de bancaire sancties kunnen ondernemers in beide landen de betalingsverplichtingen niet nakomen. Desondanks worden lopende leveringsovereenkomsten wel gewoon uitgevoerd. Marokko exporteert voornamelijk landbouwproducten naar Rusland en importeert energieproducten.



Marokko houdt zich afzijdig in het conflict en weigert een publiekelijk standpunt in te nemen. Het land heeft ook geen enkele beslissing genomen met betrekking tot sancties of opschorting van financiële geldstromen met Rusland.

Het Marokkaanse financiële systeem is volledig gebaseerd op het SWIFT-systeem, bevestigd ook de wali van de Marokkaanse centrale bank Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, tijdens de laatste persconferentie van de financiële instelling.



"We gaan altijd via het SWIFT-platform in Duitsland. Maar de overdracht, die over het algemeen 48 uur tot maximaal een week duurde, kan nu tot een maand duren voordat deze wordt uitgevoerd", meldt een ingewijde aan nieuwsdienst Medias24.

De transacties nemen meer tijd in beslag omdat het Duitse platform meer tijd nodig heeft om te controleren of transacties voldoen aan het Europese embargobesluit. Marokko past geen embargo toe en houdt alleen rekening met besluiten van de Verenigde Naties (VN), en die hebben geen sancties tegen Rusland afgekondigd.



"Er zijn inderdaad vertragingen en verlengingen van betalingstermijnen", meldt Hassan Sentissi, voorzitter van de Marokkaanse Vereniging van Exporteurs (ASMEX) aan Medias24. "De huidige betalingen hebben betrekking op leveringen die begin dit het jaar plaatsvonden", zegt hij.

Toch blijft de situatie grotendeels "beheersbaar" voor Marokkaanse exporteurs. De timing van landbouwcampagnes en andere oogsten werkt momenteel nog in hun voordeel maar als de situatie niet snel verbetert zullen ook zij met de gevolgen te maken krijgen.



Voorlopig hebben exporteurs in Marokko moeite om aan hun geld te komen, maar het geld komt uiteindelijk wel aan. Vaak wordt gezocht naar "alternatieve oplossingen die per geval worden onderhandeld", vervolgt de president van ASMEX.

"Marokkaanse exporteurs houden de leveringen in de gaten en stellen leveringen uit als ze denken dat er een hoog risico op wanbetaling bestaat", aldus Sentissi van ASMEX.

© MAROKKO.NL 2022