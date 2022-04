Safi: autoriteiten verbieden nachtelijke straatfeesten in volkswijken na klachten (video)

marokko 15 apr 0:29

De politie in Safi moest woensdag uitrukken om een eind te maken aan meerdere straatfeesten in volkswijken in de stad.

Honderden jongeren komen gedurende de ramadan na de Taraweeh-gebeden bijeen op straat en wat begon als relatief kleine bijeenkomsten is in de laatste dagen uitgegroeid tot complete dans- en zangfeesten met versterkte geluidsinstallaties. De bijeenkomsten trekken veel bekijks. Tientallen jonge mannen en vrouwen luisteren gezamenlijk naar volksmuziek. De bijeenkomsten zorgen echter voor veel geluidsoverlast en het afsteken van vuurwerk vormt een gevaar voor de veiligheid van omstanders en omwonenden. De feestelijkheden gaan gepaard met een grimmige sfeer. Feestende jongeren vallen voorbijgangers en automobilisten lastig en weigeren doorgang totdat ze geld doneren, "voor een goed doel". Volgens de politie is echter niet duidelijk wat er met het ingezamelde geld gebeurt.