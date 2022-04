Israëlische bezettingstroepen vallen al-Aqsa-moskee binnen

Bij botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische bezettingspolitie bij de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem zijn de Israëliërs het islamitische heiligdom binnengedrongen en hebben aanhoudingen verricht.

Het kwam vrijdag na het ochtendgebed tot opstootjes bij de moskee op het complex van de Al-Aqsa moskee, een plek die door zowel de moslims als de joden als heilig wordt beschouwd.

Er waren ongeveer 12.000 moslims naar het ochtendgebed gekomen. Volgens de Palestijnse hulpdienst Rode Halve Maan zijn meer dan 150 Palestijnen gewond geraakt, Israëlische autoriteiten spreken van drie gewonde agenten. Een woordvoerder van de moskee meldt dat meer dan 400 Palestijnen zouden zijn gearresteerd.

Tienduizenden moslims werden verwacht voor het vrijdaggebed om te bidden tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Vorig jaar was de moskee ook al het toneel van protesten die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. De Arabieren die er al tientallen jaren wonen moesten plaats maken voor Israëlische kolonisten.

Die botsingen escaleerden uiteindelijk tot Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. De Israëlische aanvallen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever hadden vorig jaar aan ten minste 289 Palestijnen het leven gekost, onder wie veel vrouwen en kinderen.



Al-Aqsa

Jordanië beheert het complex waar de al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel waarop het complex zich bevindt, maar de toegang tot deze plaats wordt gecontroleerd door bezetter Israël.



Kort voor aanvang van de vastenmaand ramadan voerden hoge Israëlische en Jordaanse functionarissen gesprekken over de veiligheid in het gebied in de hoop nieuwe botsingen te voorkomen.

Het opgelaaide geweld is het eerste dit jaar sinds het begin van de vastenmaand, een periode waarin moslims bijeenkomsten houden binnen en buiten de moskee. De al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam.



Maar ook het joodse Pesach-feest, dat vrijdag begint, trekt veel gelovigen en bezoekers naar Jeruzalem. Alleen al deze week verwacht het Israëlische ministerie van Toerisme in totaal 30.000 buitenlandse toeristen.

Het is al weken onrustig in het gebied. De massale aanwezigheid van Israëlische bezettingstroepen in het gebied is bedoeld om het complex vrij te maken voor Joodse gelovigen. De Palestijnen waren op de hoogte van de plannen van de bezetters en kwamen de afgelopen dagen bijeen om te voorkomen dat de Joden het gebied innamen.

© ANP/Marokko.nl 2022