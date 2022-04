China houdt militaire oefeningen bij Taiwan

China houdt vrijdag militaire oefeningen bij Taiwan.

Volgens de Chinezen zijn die een reactie op het "verkeerde signaal" dat de Verenigde Staten hebben afgegeven over Taiwan, dat door China wordt beschouwd als een afvallige provincie.

Op dit moment bezoekt een groep politici van het Amerikaanse Congres het eiland. Het Chinese leger heeft fregatten, bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen naar de Oost-Chinese Zee en het gebied rond Taiwan gestuurd.

"Deze operatie is een reactie op de recente frequente verspreiding van verkeerde signalen door de Verenigde Staten over de kwestie Taiwan", aldus een Chinese woordvoerder. "De slechte acties en trucs van de VS zijn volkomen zinloos en erg gevaarlijk. Degenen die met vuur spelen, zullen zich branden.".



De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat. In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.

Ieder bezoek van vertegenwoordigers van andere landen zorgt voor onrust in Beijing omdat daarmee volgens de Chinezen de indruk wordt gewekt dat Taiwan een onafhankelijke staat is.

