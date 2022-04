Rusland waarschuwt VS: stop met bewapenen van Oekraïne

De Verenigde Staten hebben een diplomatiek verzoek gekregen van Rusland om "te stoppen met het bewapenen van Oekraïne".

De wapenleveringen "gieten olie op het vuur" en kunnen "onvoorspelbare gevolgen hebben", waarschuwt Rusland.

Het Russische verzoek kwam volgens The Washington Post deze week op het moment dat 800 miljoen dollar (zo'n 735 miljoen euro) aan extra wapenhulp door de VS aan Oekraïne werd toegezegd. De Amerikaanse krant heeft een kopie van het diplomatieke verzoek ingezien waarin Rusland zorgen uit over "gevoelige" wapens die de VS leveren.

Vooral de levering van geavanceerde raketlanceringsinstallaties zit het Kremlin dwars. Het laatste wapenpakket van de VS voor Oekraïne bestaat verder uit onder meer artillerie, helikopters, pantservoertuigen en munitie. De levering kwam bovenop 1,7 miljard aan Amerikaanse militaire hulp voor Oekraïne sinds de Russische inval in februari.



Russische experts suggereren in de Amerikaanse krant dat Moskou westerse wapentransporten mogelijk zou kunnen proberen aan te vallen zodra deze in Oekraïne arriveren. Tot nu toe werden wel munitiedepots in Oekraïne getroffen, maar bleef het transport van wapens ongeschonden.

Uitzending

Op de Russische staatstelevisie wordt het zinken van het Russische oorlogsschip Moskva donderdag ook in verband gebracht met wapenleveringen, is te zien in een video die de Russische media-analist Julia Davis op Twitter deelt. De presentatoren waarschuwen voor "een oorlog" en in de uitzending wordt gesproken over mogelijke aanvallen op Oekraïense infrastructuur om te voorkomen dat de VS ongelimiteerd wapens aan Oekraïne kunnen leveren.



Een Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt in The Washington Post dat Russen hem privé vertellen wat de VS de wereld publiekelijk hebben gemeld: "Dat de gestage aanvoer van wapens van de VS en hun bondgenoten en partners aan Oekraïne van cruciaal belang is bij de Oekraïense strijd". De wapens lijken buitengewoon effectief te zijn.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert in de Amerikaanse krant inhoudelijk te reageren op het Russische diplomatieke verzoek. Ook is het niet duidelijk of en hoe erop gereageerd is. Ook de Russische ambassade in de Verenigde Staten wil niet reageren.

