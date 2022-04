Turkije veroordeelt moord op 7 Palestijnen door Israël

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de moord op zeven Palestijnen door Israëlische bezettingstroepen veroordeeld.

Het kwam vrijdag na het ochtendgebed tot opstootjes op het complex van de Al-Aqsa moskee in bezet Oost-Jeruzalem, een plek die door zowel de moslims als de joden als heilig wordt beschouwd.

De Israëlische politie bestormde het Islamitische heiligdom en heeft meer dan 400 aanhoudingen verricht. Er vielen meer dan 150 Palestijnse gewonden en meerdere doden door het Israëlische geweld.

"We vinden het onaanvaardbaar en veroordelen met klem de moord op zeven Palestijnen, waaronder een kind, door Israëlische troepen in verschillende steden in Palestina.", meldt het Turkse ministerie vrijdag in een verklaring.



"We maken ons grote zorgen over de toenemende spanningen in de regio in de afgelopen dagen", voegde de verklaring eraan toe en herhaalde de noodzaak om de heiligheid van Al-Aqsa te respecteren, vooral tijdens de islamitische vastenmaand ramadan. Ankara betuigde medeleven aan de Palestijnse burgers die het leven lieten en wenste de gewonden een spoedig herstel toe.

Sinds begin april lopen de spanningen hoog op in de Palestijnse gebieden te midden van Israëlische invallen om gezochte Palestijnen te arresteren. Vorige maand werden minstens 23 Palestijnen en 14 Israëliërs gedood bij aanslagen op de Westelijke Jordaanoever en in Israël.

