Energierekening Marokko meer dan verdubbeld

Marokko verwacht dat de rekening voor de inkoop van brandstof en elektriciteit in 2022 kan oplopen tot ruim 47,7 miljard DH (€ 4,5 miljard).

Een aanzienlijke stijging vergeleken met het jaarlijkse gemiddelde van 21 miljard DH (€ 1,9 miljard) die Marokko de afgelopen vier jaar heeft uitgegeven aan de inkoop van energieproducten.

Volgens Abdel Rahim Al-Hafezi van het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) wordt de stijging veroorzaakt door de prijsstijgingen op internationaal niveau.

Het nutsbedrijf heeft een reeks maatregelen genomen om de prijsschommelingen beter op te kunnen vangen en de levering van energieproducten te verzekeren. Doordat het land geen aardgas meer ontvangt uit buurland Algerije zijn de elektriciteitscentrales in Tihadrat et Ain Bani Mathar (800 megawatt) al maanden buiten gebruik. De centrales gebruikten voorheen aardgas uit de EMPL-gaspijpleiding om energie op te wekken.



De regering heeft eind vorig jaar overeenkomsten gesloten met het Britse Sound Energy voor de aan- en verkoop van aardgas uit de Tendrara-concessie maar het kan nog even duren voordat kan worden gestart met de gaslevering, met name vanwege de aanleg van een 120-kilometer lange gasleiding om de zuiveringsinstallaties aan te sluiten op de EMPL-leiding.

LNG

Ook onderhandelt Marokko momenteel over de aankoop van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG). Energieminister Leila Benalli weigerde gisteren in de Kamer openheid van zaken te geven over de status van die onderhandelingen maar volgens ingewijden is de overeenkomst zo goed als rond en wordt de eerste levering binnen twee weken verwacht.



Marokko beschikt echter nog niet over infrastructuur om vloeibaar gas weer om te zetten naar gas en heeft de hulp ingeroepen van Madrid. Met behulp van Spaanse hervergassingsfaciliteiten wordt het aangekochte vloeibare gas opnieuw vergast zodat deze vervolgens via de onderzeese EMPL-pijpleiding naar Marokko kan worden vervoerd.

Het gas zal worden gebruikt om stroom op te wekken in de twee centrales die momenteel buiten dienst zijn, deze zijn immers direct aangesloten op de EMPL-leidingen die verbonden zijn met gasinstallaties in Spanje.



Kolen, diesel en butaangas

De Staat is tevens druk bezig met het aanvullen van de reservevoorraad voor brandstoffen. Met de huidige voorraad diesel en butaangas kan Marokko nog zo'n vier weken vooruit, dat is minder dan de vereiste twee maanden. Het aanvullen van de reserves is prijzig als gevolg van de stijgende olieprijzen en de oorlog in Oekraïne.

Ook wordt momenteel onderhandeld over de aankoop van kolen voor de opwekking van stroom om op de middellange termijn (september 2022) het land van voldoende energie te voorzien.



Energiebesparingscampagne

Nutsbedrijf ONEE is bezig met het opzetten van een bewustwordingscampagne om burgers te wijzen op het belang van energiebesparing. Het bedrijf overweegt de introductie van piek- en daltarieven en een campagne bedoeld om industriële energie-efficiëntie te promoten. Een landelijk programma moet bovendien leiden tot de vervanging van 10 miljoen lampen door energiezuinige LED's.

ONEE hoopt met de maatregelen tot 675 gigawattuur per jaar te besparen, ofwel 740 miljoen DH (€ 70 miljoen).

