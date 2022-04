Duizenden Israëlische toeristen in Marokko voor Joods paasfeest Mimouna

Meer dan 2.000 Israëlische toeristen zijn dit weekend in Marokko om Mimouna te vieren, een traditionele Marokkaans-Joodse feestdag die het einde van Pasen (Pesach) markeert.

Pesach is een van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Met Pesach staan Joden stil bij het einde van de Joodse slavernij en de uittocht uit Egypte. De gebeurtenissen staan centraal in het Joodse ethos.

Zeven tot acht dagen lang is het voor Joden verboden om zuurdeeg te eten, of het nu in brood of ander voedsel is, ze mogen alleen ongezuurd brood eten, matze genaamd. De matze symboliseert zowel het lijden tijdens de slavernij als de haast waarmee de Joodse gemeenschap in het Exodus-verhaal Egypte had verlaten.

Terwijl Pesach een veel voorkomende religieuze viering is onder Joodse gemeenschappen over de hele wereld is Mimouna daarentegen een feestdag die het einde van Pesach markeert en werd gecreëerd door de kwart miljoen Joden die ooit in Marokko woonden. De oorsprong van Mimouna, een traditie die teruggaat tot het midden van de 18e eeuw, blijft onbekend.



De meest voorkomende verklaring over het ontstaan van Mimouna vertelt het verhaal over Marokkaanse joden die hun moslimburen thuis verwelkomden om het begin van de lente aan te kondigen en hen te bedanken voor het bewaren van hun 'chametz' (zuurdesem) tijdens de paasvakantie.

De moslimburen brachten op hun beurt het meel mee, dat tijdens het Pascha in Joodse huizen verboden is, en de Joodse gastheren maakten de snoepjes klaar. Marokkaanse muziek en traditionele kleding maakten het feest compleet.



Migratie

Tussen 1940 en 1960 migreerden meer dan 300.000 Marokkaanse joden naar de Palestijnse gebieden (Israël) en namen hun culturele tradities mee. Tegenwoordig vieren een miljoen Marokkaanse joden in Israël de Mimouna-vakantie.

In de Mellah, de Joodse wijk in Marokkaanse steden, ooit het bloeiende hart van een grote Joodse gemeenschap, vieren zo'n 3.000 Marokkaanse Joden tot op de dag van vandaag de feestdag.



Normalisering

Sinds de Marokkaans-Israëlische normalisatie eind 2020 heeft de regering in Marokko actief geprobeerd de oude gebruiken van de Marokkaans-joodse gemeenschap nieuw leven in te blazen, een gelegenheid om stil te staan bij de historische saamhorigheid tussen joden en moslims in Marokko.

Zo gaf koning Mohammed VI in december vorig jaar het bevel om tientallen Joodse erfgoedsites te herstellen. Het ging onder meer om de renovatie van de Joodse begraafplaats in Fez waar minstens 13.000 Joden liggen begraven,



Zelfs vóór het officiële herstel van de betrekkingen met Tel Aviv had Rabat houders van Israëlische paspoorten altijd toegang verschaft tot het koninkrijk, met name vanwege het grote aantal Marokkaanse joden dat in Israël woont.

Met de normaliseringsovereenkomst spraken Rabat en Tel Aviv af om de onderlinge samenwerking op verschillende gebieden, waaronder toerisme, onderwijs, sport en cultuur te versterken. Daardoor werden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.



Voorheen reisden zo'n 80.000 Israëliërs jaarlijks naar Marokko maar door het gebrek aan directe vluchten tussen de twee landen moesten Israëliërs vliegen via luchthavens in Turkije en Griekenland.

Het Marokkaans Toerismebureau (ONMT) verwacht dit jaar 200.000 Israëlische toeristen te ontvangen in Marokko.

© MAROKKO.NL 2022