Eerste Spaanse ferry vanochtend aangekomen in haven van Nador

Vanochtend kwam de eerste veerboot vanuit het Spaanse Almeria aan in het Noord-Marokkaanse Beni-Ensar.

Het is de eerste ferry in twee jaar tijd die vanuit Spanje aankomt in de haven van Nador.

De veerboot arriveerde donderdagochtend omstreeks 09.30 vroeg aan in de haven van Nador, met aan boord zo'n 52 passagiers en 49 vrachtwagens.

Voet- en buspassagiers kunnen sinds dinsdag vanuit Spanje de oversteek maken naar Marokko. Afgelopen dinsdag kwam de eerste Spaanse ferry aan in Tanger, vanuit Tarifa. Automobilisten zullen echter moeten wachten tot 18 april.



De hervatting van de veerdiensten tussen de twee landen werd vorige week aangekondigd tijdens het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan Marokko. De twee landen hebben hun ruzie bijgelegd en hebben zich voorgenomen de betrekkingen te herstellen.

Dat de ferry's weer gaan varen is goed nieuws voor Marokkaanse diaspora. Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land. In afwachting van een alomvattend protocol is de verplichte vaccinatiepas voorlopig komen te vervallen en is een negatieve PCR-test (72 uur) afdoende om het land over zee te betreden.



