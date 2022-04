Energieminister kondigt toetreding van Marokko tot internationale gasmarkt aan

Marokko heeft gasovereenkomsten ontvangen en is daarmee officieel "toegetreden tot de internationale gasmarkt".

Dat meldt minister Leila Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling) vrijdag tijdens een persconferentie in Rabat.

De minister weigert nog steeds in details te treden en ontkent dat het land gas uit Spanje afkomstig is. Het gas zou ook niet op de Europese markt gekocht zijn. "Sinds november vorig jaar zijn we hierover onderhandelingen begonnen met zowel landen als internationale leveranciers van vloeibaar aardgas.", zei Benali.

Wel zijn er afspraken gemaakt met Spanje, Frankrijk en Portugal om gebruik te kunnen maken van hun infrastructuur om het vloeibaar gemaakte gas (LNG) weer om te zetten in gas en deze via de EMPL-gaspijpleiding naar Marokko te vervoeren. Minister Benali beloofde binnen enkele dagen meer details over de gasimportovereenkomsten bekend te maken.



Een commissie bestaande uit het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE), het nationale grondstoffenbedrijf (ONHYM) en het Ministerie van Energietransitie buigt zich momenteel over de "tien ontvangen aanbiedingen" en verwachten "binnen enkele dagen" een besluit te nemen. Het betreft contracten voor middellange en lange termijn. De omvang van de gasaankopen werden niet gespecificeerd.

Wel liet Benali weten dat er inspanningen worden geleverd om Marokkaanse havens te voorzien van installaties voor het omzetten van LNG in aardgas, om op de lange termijn de Marokkaanse energiesoevereiniteit te waarborgen.



Het gekochte gas zal hoogstwaarschijnlijk worden gebruikt om elektriciteitscentrales in Tihadrat et Ain Bani Mathar (800 megawatt) weer in werking te brengen.

De centrales gebruikten voorheen Algerijns gas uit de EMPL-gaspijpleiding om energie op te wekken maar staan al maanden buiten werking.

