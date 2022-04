Marokko: ook benzinevoorraden slinken, 'voldoende voor 48 dagen'

De benzinevoorraad van Marokko is voldoende om 48 dagen vooruit te kunnen.

Dat meldt minister Leila Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling). Het aantal ligt volgens de geldende regelgeving onder de veiligheidsgrens van 60 dagen. De minister liet eerder al weten dat de voorraden diesel en butaangas zorgwekkend zijn en slechts voldoende zijn voor 26 dagen.

Op 11 april bedroegen de dieselreserves 437.000 ton en butaangas slechts 191.000 ton. Op 13 april besloeg de benzinevoorraad 83.000 ton. Het aanvullen van de reserves is prijzig als gevolg van de stijgende olieprijzen en de oorlog in Oekraïne.

Ten opzichte van 2021 is de voorraad diesel flink gedaald. In dat jaar was de voorraad met 978.000 ton voldoende voor 57 dagen verbruik. Hetzelfde geldt voor de benzinevoorraad, die met 147.000 ton het verbruik dekte voor 75 dagen.



Maar het Marokkaanse brandstofverbruik is sinds 2020 met 13 procent toegenomen, naar 11,2 miljoen ton in 2021. Het verbruik is sinds 2009 zelfs met 23 procent toegenomen.

Het brandstofverbruik is gedurende de eerste twee maanden van dit jaar echter gedaald, met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021, maar het verbruik is alsnog hoger dan in 2020 (+4 procent). Alleen het kerosineverbruik daalde met 50 procent als gevolg van opgeschorte vliegverbindingen.



Voorraden

De huidige voorraad aardolieproducten bedraagt ​​789.000 ton, zegt Benali. Deze voorraad bestaat naast diesel en benzine uit 36.000 ton kerosine (voldoende voor 34 dagen tegenover 80 dagen in 2021) en 233.000 ton stookolie (83 dagen tegenover 39 dagen in 2021).

De 191.000 ton butaan in het land is voldoende voor 26 dagen, tegenover 33 dagen in 2021. Daarin is de voorraad in regionale vulcentra niet meegerekend. De voorraad steenkool bedraagt 701.000 ton en daar kan het land 108 dagen mee vooruit. Steenkolen worden gebruikt om stroom op te wekken.

Volgens persbureau Reuters is de regering in gesprek met de particuliere sector om de capaciteit van de oliereserves tegen het jaar 2023 te vergroten van 550.000 ton tot 1,8 miljoen ton. Het aanvullen gaat twee miljard DH (€ 188 miljoen) kosten.

© MAROKKO.NL 2022