Franse demonstranten tonen afkeer van extreemrechts

In Frankrijk zijn zaterdag demonstranten de straat opgegaan om hun afkeer te tonen van extreemrechts.

De tegenstanders van presidentskandidaat Marine Le Pen willen een gezamenlijk front vormen om te voorkomen dat zij over ruim een week in de tweede ronde gekozen wordt in plaats van Emmanuel Macron.

Het zou erom kunnen spannen, menen sommige opiniepeilers. De politie waarschuwde voor mogelijke incidenten tijdens de betogingen, waartoe in ongeveer dertig steden in het land was opgeroepen.

In het centrum van Parijs werd daar door duizenden gehoor aan gegeven. De actievoerders riepen onder meer antifacistische leuzen en waarschuwden dat het grote gevolgen voor de democratie zal hebben als Le Pen wint. "Tegen rechts-extremisme. Voor gerechtigheid en gelijkheid. Le Pen niet in het Élysée", stond op een spandoek.



De situatie in de hoofdstad dreigde in de loop van de middag even uit de hand te lopen. Kortstondige inzet van traangas door de oproerpolitie voorkwam dat.

De demonstratie kon enkele minuten later doorgaan.

