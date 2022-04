Koranverbranding door rechtsextremisten leidt tot ongeregeldheden in Zweden (video)

In Zweden is het zaterdag voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden gekomen.

Ditmaal in Landskrona, waar de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan in het kader van de "vrijheid van meningsuiting" opnieuw toestemming had gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een Koran.

De politie in Zweden zegt dat ze zich voorbereiden op nieuwe gewelddadige botsingen na rellen die vrijdag uitbraken tussen extreemrechtse demonstranten en antifascisten in de centrale stad Orebro.

Kim Hild, woordvoerster van de politie in Zuid-Zweden, zei dat de politie de toestemming voor een geplande demonstratie van de Deense extreemrechtse partij Stram Kurs in het zuidelijke stadje Landskrona zaterdag niet zou intrekken omdat de drempel om dat te doen in Zweden erg hoog is.



"Het recht van de demonstranten om te demonstreren en zich uit te spreken weegt enorm zwaar en er is ongelooflijk veel voor nodig om dit te negeren", vertelde Hild aan het Zweedse persbureau TT.

Twee dagen van rellen in verschillende Zweedse steden, veroorzaakt door de demonstratie van Stram Kurs, leidden eind vrijdag tot de gewelddadige confrontaties in Örebro en Linköping. Daarbij raakten twaalf politieagenten gewond en werden vier politievoertuigen in brand gestoken.



Op videobeelden en foto's van de chaotische taferelen in Örebro zijn brandende politieauto's te zien en demonstranten die stenen en andere voorwerpen gooien naar oproerpolitie. In Landskrona ging het zaterdag opnieuw mis. Gemaskerde jongeren gooiden volgens de krant Aftonbladet met stenen naar de politie, barricadeerden wegen en staken auto's in brand.

Om erger te voorkomen besloot de korpschef de manifestatie van Paludan, voorman van de groepering Stram Kurs (Harde Lijn), te verplaatsen naar een beter te beveiligen plek in Malmö.

© ANP 2022