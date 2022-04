Macron palmt linkse kiezers in met 'groene' beloftes

De Franse president Emmanuel Macron heeft het milieu centraal gesteld in zijn regeringsbeleid als hij volgende week wordt herkozen.

Hij deed dat zaterdag tijdens een toespraak in Marseille, die op het lijf geschreven was van jonge en groengezinde kiezers. "Ik hoor de ongerustheid die heerst onder veel jongeren. Ik zie jonge mensen, adolescenten, die bevreesd zijn voor de toekomst van onze planeet", aldus Macron in de Zuid-Franse havenstad.

Hij zei dat een 'krachtige boodschap" is afgegeven in de eerste ronde van de verkiezingsstrijd op 10 april. Toen schaarden bijna acht miljoen Franse stemgerechtigden zich achter de linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon en diens ecologisch sterke programma.

"Het is aan ons daarop te reageren en het is aan ons actie te ondernemen", vervolgde Macron. Hij zei Frankrijk tot "het eerste grote land dat afscheid neemt van gas, olie en kolen" te gaan maken. Om dat te realiseren krijgt zijn premier "ecologische planning" als belangrijkste taak.



Investeringen

De Franse president beloofde tevens investeringen in duurzame technologie, energiebesparende maatregelen voor woningen en in de productie van biologische voeding. Ook gaat hij de luchtvervuiling aanpakken en plastics voor eenmalig gebruik uitbannen.

Macron lijkt met de groene beloftes afstand te doen van het benadrukken van prangende kwesties als minimumlonen of het explosieve thema migratie. In het centrum van Parijs werd vandaag door duizenden actievoerders gewaarschuwd voor grote gevolgen voor de democratie als Macron's rivale Marine Le Pen wint, ze voert het rechtse Rassemblement National aan. "Tegen rechts-extremisme. Voor gerechtigheid en gelijkheid. Le Pen niet in het Élysée", stond op een spandoek.



Hoewel de voorsprong van Macron op zijn rivaal Marine Le Pen in de eerste ronde klein was en een spannend vervolg werd voorspeld, lijkt hij wat uit te lopen nu zijn campagne op stoom begint te komen.

Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos Sopra/Steria zou Macron momenteel kunnen rekenen op 55,5 procent van de stemmen tegen Le Pen 44,5.

