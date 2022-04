Israël bestormt opnieuw Al-Aqsa-moskee, om weg vrij te maken voor joden

Israëlische bezettingstroepen hebben zondagochtend opnieuw de Al-Aqsa-moskee bestormd om de weg vrij te maken voor joden die de Tempelberg willen bezoeken.

Bij nieuwe botsingen tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische bezettingspolitie op het Al-Aqsa-complex in bezet Oost-Jeruzalem zijn zondag meer dan twintig Palestijnen gewond geraakt. De bezetters hebben zeker negen mensen opgepakt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Israëliërs het Islamitische heiligdom bestormen. Het Israëlische leger beschermt kolonisten die het complex willen bezoeken en schiet met rubberen kogels op Palestijnen om de weg vrij te maken. Palestijnse demonstranten gooien met stenen.

Vrijdag bestormden de Israëliërs ook al het heilige Al-Aqsa-complex. Honderden moskeegangers keerden zich toen tegen de bezettingstroepen. Agenten vernielden ramen en deuren van de moskee en zetten traangas en rubberen kogels in op de moslims die zich in de moskee begaven.



Volgens de Palestijnse hulpdienst Rode Halve Maan raakten meer dan 150 Palestijnen gewond, Israëlische autoriteiten spraken van drie gewonde agenten. Zo'n 400 Palestijnen zouden zijn opgepakt door de Israëliërs.

Heiligdom

De al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam. De Tempelberg wordt echter ook door de joden als heilig gezien. Jordanië beheert het complex waar de al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel waarop het complex zich bevindt, maar de toegang tot deze plaats wordt gecontroleerd door bezetter Israël.



Volgens een regeling tussen de autoriteiten mogen joden de plek bezoeken, maar mogen ze er niet bidden. Een Israëlische rechtbank besloot vorig jaar, tegen die afspraak in, om toch Joodse gebeden toe te staan.

Het opgelaaide geweld is het eerste dit jaar sinds het begin van de vastenmaand, een periode waarin moslims bijeenkomsten houden binnen en buiten de moskee. De al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam.



Maar ook het joodse Pesach-feest, dat vrijdag begon, trekt veel gelovigen en bezoekers naar Jeruzalem. Alleen al deze week verwacht het Israëlische ministerie van Toerisme in totaal 30.000 buitenlandse toeristen.

Veroordelingen

Meerdere landen hebben hun bezorgdheid geuit over de recentste Israëlische aanvallen en waarschuwen voor verdere escalatie die meer spanningen in de regio kunnen veroorzaken. Turkije veroordeelde de moord op zeven Palestijnen vrijdagochtend en Marokko omschreef de aanvallen als "flagrante agressie" en "methodische provocaties" van Israël.



De Israëlische agressie zal de "gevoelens van haat en extremisme" alleen maar aanwakkeren en de kansen op een hervatting van het vredesproces belemmeren, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif noemde de aanvallen een "schending van de mensenrechten en het internationaal recht". Het Amerikaanse congreslid Rashida Tlaib noemde het "fout en wreed" om gelovigen aan te vallen op een plek van aanbidding. "Ik ben het zat dat ons land geweld en schendingen van het internationaal recht faciliteert".



Het Palestijns-Amerikaanse supermodel Bella Hadid werd door Instagram belemmerd nadat ze berichten deelde waarin ze het harde optreden van Israël veroordeelde. "Telkens wanneer ik iets post over Palestina wordt ik geblokkeerd en bereiken die berichten ruim een miljoen minder van mijn volgers".

In zijn paastoespraak riep Paus Franciscus zondag op om heilige plekken in Jeruzalem vrij toegankelijk te maken. Ook riep hij op tot een verzoening tussen de Palestijnen en Israëliërs.

