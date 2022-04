Afrikaanse energiereis premier Draghi afgeblazen vanwege corona

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft een gepland bezoek aan Afrikaanse landen om te praten over meer energieleveringen aan Italië afgeblazen omdat hij besmet is met het coronavirus.

Hij zou later deze week eigenlijk naar het olierijke Angola en naar de Democratische Republiek Congo gaan.

Draghi zal nu worden vervangen door zijn minister van Buitenlandse Zaken en andere bewindslieden. Italië is naar alternatieven aan het zoeken in Afrika voor Russische energie. Het land heeft onlangs al overeenkomsten getekend met Algerije en Egypte voor meer leveringen van aardgas. Ook hoopt het Italiaanse energieconcern Eni meer gas in Libië op te gaan pompen.

Volgens het kantoor van Draghi heeft de 74-jarige premier geen symptomen van een coronabesmetting.

