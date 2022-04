Spaans energiebedrijf Maetel start met werkzaamheden aan EMPL-gaspijpleiding

De Spaanse energiemaatschappij Maetel is gestart met werkzaamheden aan de Maghreb-Europa-gaspijpleiding (EMPL) tussen Marokko en Spanje.

Dat meldt het nationale grondstoffenbedrijf (ONHYM). De werkzaamheden zijn bedoeld om de bewegingsrichting van de gasleidingen om te draaien zodat aardgas voortaan vanuit Spanje naar Marokko kan stromen.

Marokko bereidt zich voor om de eerste zendingen vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) te ontvangen die op de internationale markt zullen worden gekocht. Marokko heeft echter geen faciliteiten om vloeibaar gas om te zetten in gas en heeft de hulp van Madrid ingeroepen.

Het vloeibare gas zal met schepen naar Spanje worden vervoerd waar het in speciale vergassingsinstallaties weer zal worden omgezet in gas zodat deze via de EMPL-leiding naar Marokko kan worden vervoerd.



Volgens energieminister Leila Benali is het van belang dat Marokko over meerdere installaties beschikt om zelf LNG te kunnen vergassen. Naast een LNG-terminal in Mohammedia komt er hoogstwaarschijnlijk ook een vergassingsinstallatie in het Noord-Marokkaanse Nador. Benali ziet op de lange termijn ook graag LNG-terminals op andere delen van 3.500 kilometer lange kustlijn, onder meer in het industrieel centrum Jorf, maar ook in het noordelijke Tanger en het zuidelijke Dakhla.

Energiecentrales

De EMPL-leiding loopt vanuit Algerije, via Marokko, naar Spanje en werd voorheen gebruikt om Algerijns gas naar Zuid-Europa te vervoeren. Door het diplomatieke geschil tussen Rabat en Algiers werd die samenwerking in november vorig jaar beëindigt.



In ruil voor de doorvoer van de gasleiding over Marokkaans grondgebied ontving Marokko jaarlijks ruim één miljard m3 aardgas, dat grotendeels werd gebruikt voor het opwekken van stroom in de energiecentrales in Tihadrat et Ain Bani Mathar. De centrales, die direct aangesloten zijn op de EMPL-leidingen, liggen al sinds november stil. Met het aangekochte gas kunnen de centrales weer in gebruik worden genomen.

Voorheen werd het onderhoud aan het Marokkaanse deel van de EMPL-leiding verzorgd door Metragaz maar de onderneming werd begin februari overgenomen door het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM.

