Energieminister: behalve Mohammedia hoogstwaarschijnlijk ook LNG-terminal in Nador

Ook de haven van Nador krijgt hoogstwaarschijnlijk een terminal om vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) om te zetten naar gas.

"Marokko streeft naar een gasinfrastructuur die de 21e eeuw waardig is", zei minister Leïla Benali (Energietransitie en Duurzame Ontwikkeling).

Een LNG-terminal is bedoeld om de optie te creëren voor Marokko om LNG over zee te importeren. De noodzaak voor alternatieve aanvoermethodes groeit, vooral nadat Algerije begin november 2021 stopte met het leveren van aardgas aan Marokko via de Europe-Maghreb-gaspijpleiding (EMPL).

De LNG-infrastructuur, die een terminal, gaspijpleidingen, opslag- en hervergassingseenheid (FSRU) omvat, is volgens Beanli niet alleen goed voor een concurrerende energieaanbod maar ook voor de industriële sector die steeds meer moeite heeft om toegang te krijgen tot aardgas.



De energieminister ziet op de lange termijn ook graag LNG-terminals op andere delen van 3.500 kilometer lange kustlijn, onder meer in het industrieel centrum Jorf, maar ook in het noordelijke Tanger en het zuidelijke Dakhla.

Totdat Marokko zelf over vergassinginstallaties beschikt word het aangekochte LNG voorlopig met schepen naar Spanje vervoerd waar het zal worden omgezet in gas zodat deze via de EMPL-leiding naar Marokko kan worden vervoerd.

