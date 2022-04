Marrakech: douane claimt in hoger beroep 300 miljoen DH van eigenaar cafe La Créme

De Marokkaanse douane (ADII) heeft beroep aangetekend bij de rechtbank en eist 300 miljoen DH (€ 28 miljoen) van de eigenaar van café La Crème in Marrakech.

Dat meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia maandag.

De douane eiste eerder een bedrag van 470 miljoen (€43 miljoen) van de verdachten die betrokken waren bij de vergismoord waarbij in 2017 een geneeskundestudent werd doodgeschoten in het café in Marrakech.

De twee schutters werden niet lang daarna opgepakt, de mannen zijn afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en Suriname. Beide mannen hadden de Nederlandse nationaliteit. Het eigenlijke doelwit was de eigenaar van het café.



De douane beweert dat de eigenaar van het café een geldbedrag van 60 miljoen DH (€5,5 miljoen) in vreemde valuta vanuit Nederland Marokko heeft ingevoerd, zonder dit bij de douane aan te geven of zonder voorafgaande toestemming van de douaneadministratie.

De douane heeft inmiddels al beslag gelegd op eigendommen van de eigenaar, waaronder drie villa's in Marrakech, twee appartementen in Casablanca en Tanger, aandelen in particuliere bedrijven en zes luxe voertuigen. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

