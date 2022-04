Iran dreigt met aanval op Israël als Tel Aviv niet terugdeinst

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft maandag gedreigd met aanvallen "in het hart" van Israël als Tel Aviv de "de geringste stap" neemt tegen Teheran.

Tijdens een militaire parade ter gelegenheid van de Nationale Legerdag zei Raisi dat zijn strijdkrachten krachtig wraak zullen nemen als de veiligheid van Iran wordt bedreigd door aartsvijand Israël.

"Als je de banden met landen in de regio wilt normaliseren moet je weten dat zelfs je kleinste bewegingen niet verborgen blijven voor onze inlichtingendienst, veiligheid en leger", zei Raisi tijdens de bijeenkomst die werd bijgewoond door militaire topfunctionarissen.

Raisi zei dat het Iraanse leger onder druk van Amerikaanse sancties zelfvoorzienend is geworden zei dat het zich vandaag in de "beste staat" bevindt. Tijdens de ceremonie die plaatsvond op de militaire parade nabij Teheran voerden straaljagers luchtmanoeuvres uit en demonstreerde het Iraanse leger een reeks wapens, drones en verdedigingssystemen, van eigen makelij.



De Kaman-22, een strategische langeafstandsdrone van de Iraanse luchtmacht, die een vluchtduur heeft van 24 uur en verschillende soorten ladingen kan vervoeren, werd voor het eerst getoond. Volgens militaire functionarissen heeft het onbemande vliegtuig een operationeel bereik van meer dan 3000 km en kan deze tot 8000 meter de hoogte in.

De Nationale Legerdag-parade van dit jaar komt enkele weken nadat de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aanval op Israëlisch doelen in Erbil in de Koerdische regio in het noorden van Irak.



De aanval, waarbij een tiental ballistische raketten werden afgevuurd, was een reactie op de moord op twee IRGC-leden bij een Israëlische luchtaanval aan de rand van de Syrische hoofdstad Damascus.

Tijdens een bezoek van de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken, Fuad Hussein, vorige week aan Iran zei Raisi dat zijn land de acties van Israël "nauwlettend in de gaten houdt" en hen niet zal toestaan ​​"de veiligheid van de regio in gevaar te brengen, via welk land dan ook".

Iran verwijt Israël van een reeks sabotageaanvallen op de belangrijkste nucleaire installaties van Iran en de moord op een aantal vooraanstaande Iraanse nucleaire wetenschappers.

