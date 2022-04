Pasgeboren zoontje Cristiano Ronaldo overleden

Het pasgeboren zoontje van Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez is overleden.

De voetballer deelt dat maandag in een statement namens beiden op Instagram. Rodríguez was in verwachting van een tweeling, maar alleen het meisje leeft nog.

"We zijn kapot van het verlies", staat in het statement. "Met groot verdriet moeten we mededelen dat ons zoontje is overleden", luidt het bericht verder. "Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van onze dochter geeft ons de kracht om op dit moment enige hoop en blijdschap te voelen.".

Verder bedankt het stel alle artsen en verpleegkundigen voor al hun "zorg en steun". "We vragen om privacy tijdens deze moeilijke periode. Ons zoontje, je bent onze engel. We zullen altijd van je houden."



Samen met Rodríguez kreeg Ronaldo dochter Alana. Vorig jaar maakte het stel bekend dat Rodríguez in verwachting was van een tweeling.

Eerder werd Ronaldo vader van zoon Cristiano Junior (11) en de vierjarige tweeling Eva en Mateo.

© ANP 2022