Raket uit Gaza onderschept door Israëlisch bezettingsleger

Vanuit de Gazastrook is maandagavond voor het eerst dit jaar een raket afgevuurd richting Israël maar zonder gevolgen.

De Israëlische luchtafweer onderschepte het projectiel voordat het kon inslaan. De actie verhoogde niettemin de spanning in de regio na de recente rellen als gevolg van Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee.

Israëlische bezettingstroepen hebben vorige week meermaals de Al-Aqsa-moskee bestormd om de weg vrij te maken voor joden die de Tempelberg wilden bezoeken. De al-Aqsa-moskee is de op twee na heiligste plaats in de islam maar wordt ook door de joden als heilig gezien. Joden willen de moskee afbreken om plaats te maken voor tempels. Jordanië beheert het complex waar de al-Aqsa-moskee en de Rotskoepel waarop het complex zich bevindt, maar de toegang tot deze plaats wordt gecontroleerd door bezetter Israël.

Tienduizenden moslims bezoeken het complex tijdens de islamitische vastenmaand ramadan, maar het joodse Pesach-feest, dat vrijdag begon, trok ook veel Joodse gelovigen en Israëlische bezoekers naar Jeruzalem. Het Israëlische ministerie van Toerisme maakt melding van 30.000 buitenlandse toeristen. Het Israëlische bezettingsleger beschermt kolonisten die het complex willen bezoeken en schiet met rubberen kogels op Palestijnen die in de weg lopen.



Honderden moskeegangers keerden zich tegen de bezettingstroepen. De Palestijnse demonstranten gooien met stenen en Israëlische agenten vernielden ramen en deuren van de moskee en zetten traangas en rubberen kogels in op de moslims die zich in de moskee begaven.

Verzetsbeweging Hamas, die de dienst uitmaakt in Gaza, had al gewaarschuwd dat elk incident bij de al-Aqsa-moskee in bezet Oost-Jeruzalem overschrijding van een "rode lijn" zou betekenen. Hamas beschuldigt Israël ervan aanvallen op moslims te tolereren.



Volgens de Israëlische premier Naftali Bennett is Hamas bezig met een "wilde lastercampagne". "Israël doet er alles zodat we veilig kunnen genieten van onze feestdagen, joden, moslims en christenen". Bij botsingen vorige week kwamen tientallen Palestijnen om het leven en werden meer dan 500 moslims opgepakt door de Israëlische politie.

Vorig jaar was de moskee ook al het toneel van protesten die begonnen naar aanleiding van de uitzetting van Arabieren uit hun woningen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem. De Arabieren die er al tientallen jaren wonen moesten volgens Israël plaats maken voor kolonisten.

Die botsingen escaleerden uiteindelijk tot Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. De Israëlische aanvallen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever hadden vorig jaar aan ten minste 289 Palestijnen het leven gekost, onder wie veel vrouwen en kinderen.

