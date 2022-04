Israël voert bombardement uit op Gaza

Israël heeft vannacht bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook.

Te midden van hoog oplopende spanningen is gisteravond vanuit de Palestijnse Gazastrook een raket afgeschoten op Israël.

De Israëlische luchtafweer onderschepte het projectiel voordat het kon inslaan. Later in de nacht bombardeerde Israël de Gazastrook. De beschietingen volgen op een reeks gewelddadige confrontaties in bezet Oost-Jeruzalem de afgelopen dagen.

Bij de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg vielen vrijdag meer dan 150 Palestijnse gewonden toen clashes uitbraken tussen Israëlische bezettingstroepen en Palestijnse jongeren. Meer dan 400 Palestijnen werden gearresteerd. Daarbij bestormde de Israëlische politie ook de Al-Aqsa-moskee.



In het Midden-Oosten is fel gereageerd op het Israëlische politieoptreden. Jordanië, het buurland waarmee Israël in 1994 vrede sloot, riep een hoge Israëlische diplomaat op het matje. Verder bespraken de Jordaanse koning Abdullah en president Sisi van Egypte de kwestie.

Abdullah en Sisi waren het erover eens dat "alle illegale en provocatieve Israëlische maatregelen" gestopt moesten worden. Ook zou Jordanië de ontwikkelingen met andere Arabische landen willen bespreken.



Ook in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komen de oplaaiende spanningen vandaag aan de orde. De Verenigde Staten en de Europese Unie riepen de afgelopen dagen zowel Israëliërs als Palestijnen op tot terughoudendheid en kalmte.

Binnen Israël leidt de kwestie ook tot problemen voor de regeringscoalitie van premier Bennett, die sowieso al onder druk staat. De conservatief-islamitische partij Ra'am heeft haar steun aan de regering opgeschort. Hoewel het lijkt te gaan om een symbolische stap, is het een verdere verzwakking van de fragiele meerpartijencoalitie.

