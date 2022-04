RIVM: meer kinderen getroffen door acute hepatitis, oorzaak onduidelijk

Artsen en onderzoekers in diverse landen zoeken naar een verklaring voor een opvallende stijging van het aantal jonge kinderen met acute hepatitis.

In Nederland zijn in de eerste maanden van dit jaar vier jonge kinderen zo ziek geworden van zo'n leverontsteking dat een levertransplantatie noodzakelijk was, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) desgevraagd weten.

"Normaal gebeurt dat ongeveer vier keer in een heel jaar", zegt een woordvoerder van het instituut. De grote vraag is of dit een statistisch toeval kan zijn, of dat er een achterliggende oorzaak is. Die is vooralsnog niet gevonden. Gegevens over iets minder ernstige gevallen in Nederland zijn nog niet voorhanden.

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is momenteel bezig die te verzamelen, vertelt voorzitter Károly Illy. Hij heeft er enkele dagen geleden de achterban over gemaild en verwacht op zijn vroegst eind deze week een beter beeld te hebben. "We willen weten hoe dit zit. Is het toeval of het topje van de ijsberg?"



Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste aan de bel getrokken over een opvallend hoog aantal gevallen. Daar zijn in korte tijd 74 gevallen van acute hepatitis geconstateerd bij jonge kinderen.



Mogelijke oorzaken

Ook het RIVM doet intussen onderzoek naar mogelijke oorzaken. "We houden dit nauwlettend in de gaten, ook in internationaal verband." De Nederlandse onderzoekers werken hierin samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die laatste instantie meldde dinsdag dat ook in Denemarken, Spanje en Ierland een stijging te zien is van het aantal acute gevallen, vooral onder kinderen van tussen de 2 en 5 jaar.

Hepatitis is een ontsteking van de lever. De aandoening bestaat in diverse vormen. Vaak is een specifiek hepatitisvirus de oorzaak, maar volgens de ECDC is hier geen sprake van de virale vorm. Het wetenschappelijke tijdschrift Science meldde onlangs dat in het Verenigd Koninkrijk de helft van de zieke kinderen positief testte op een adenovirus. Dat is een verkoudheidsvirus.

Hoe een mogelijk verband precies in elkaar zou kunnen steken, is vooralsnog onduidelijk. Science schreef dat geen van de Britse kinderen was gevaccineerd tegen Covid-19, dus coronavaccins zijn als oorzaak uit te sluiten. Het coronavirus zelf zou mogelijk wel een rol kunnen spelen, net als blootstelling aan nog niet geïdentificeerde gifstoffen, onbekende gifstoffen, aldus het gezaghebbende blad.

